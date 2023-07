High on Life arriva su PlayStation? Versione PS4 avvistata nel backend del PSN

È stata avvistata la versione PS4 di High on Life nel backend del PlayStation Network , un indizio che suggerisce l'approdo dello sparatutto in prima persona di Squanch Games anche su piattaforme PlayStation, PS5 inclusa.

Realizzato da Justin Roiland, co-creatore di Rick and Morty e Solar Opposites, e lo studio Squanch Games, High on Life è uno sparatutto in prima persona pieno di umorismo in cui vestiremo i panni di un eroe della domenica che ha deciso di diventare un cacciatore di taglie spaziale per sgominare un cartello della droga alieno che ha avuto l'idea di usare gli umani come ingrediente speciale per realizzare uno stupefacente.

Il gioco è approdato su Xbox Series X|S, Xbox One e PC il 13 dicembre dello scorso anno, incluso anche nel catalogo del Game Pass, riscuotendo consensi da parte dei giocatori. Durante l'autunno arriverà l'espansione "High on Knife" e a questo punto è plausibile ipotizzare che le versioni PS5 e PS4 di High on Life arriveranno in concomitanza con l'uscita del DLC o magari anche prima.