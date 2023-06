High on Life: High on Knife, trailer mostra le atmosfere horror del DLC, non arriva su Game Pass

All'Xbox Showcase Extended 2023 è stato ripresentato High on Life: High on Knife, la nuova espansione dello sparatutto del creatore di Rick & Morty. Potete vedere il trailer qui sotto.

Il brevissimo trailer non ci mostra molto, se non che la nuova storia sembra essere più oscura e soprattutto horror. Difficile dire se si tratta solo di un frammento del gioco, oppure se l'intera avventura avrà un tono completamente diverso rispetto al gioco principale.

Ricordiamo che High on Life è disponibile su Xbox Game Pass, ma High on Knife non sarà incluso all'interno del servizio in abbonamento. Alla fine del teaser vediamo infatti che il DLC sarà "disponibile solo per l'acquisto".

Al momento non è stata indicata una data di uscita, ma High on Knife è "presto in arrivo".