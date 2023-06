Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Keanu Reeves ha presentato la nuova espansione

In occasione dell'Xbox Games Showcase Extended si è tornato a parlare di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, la nuova espansione del celebre gioco CD Projekt RED che, in questo caso, è stata introdotta e commentata in maniera più approfondita da Keanu Reeves in persona.

Dopo averlo visto sul palco anche dell'Xbox Games Showcase principale, con la precedente presentazione dell'espansione, Reeves è tornato anche in questa occasione, questa volta volta per una chiacchierata decisamente più rilassata nel "salotto" dello Showcase Extended. Il carisma dell'attore ha dunque pervaso anche questa nuova presentazione, durante la quale ha discusso del suo personaggio nel gioco - Johnny Silverhand - e dei nuovi contenuti in arrivo con Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Reeves ha inoltre spiegato qualcosa della nuova ambientazione che caratterizza Phantom Liberty, che a quanto pare ci porterà ad esplorare delle aree particolarmente oscure di Night City, alle prese con forze occulte e situazioni particolarmente pericolose, che richiederanno anche di intraprendere scelte drastiche.

Keanu Reeves ha anche parlato del suo rapporto con Idris Elba e della collaborazione di cui sono stati protagonisti proprio durante la creazione di questa nuova espansione. Dopo il celebre episodio di "You're breath-taking", insomma, l'attore continua ad essere il volto pubblico di Cyberpunk 2077.