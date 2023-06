Nivalis: nuovo trailer di gameplay dal PC Gaming Show 2023

In occasione del PC Gaming Show, 505 Games è tornata a mostrare l'avventura in prima persona cyberpunk Nivalis con un trailer di gameplay. Il trailer mostra la città in cui è ambietato il gioco, in pieno stile cyberpunk, ma con un tocco retrò che gli regala una certa originalità stilistica, per un titolo che si annuncia come davvero interessante. Vediamo il filmato:

Questa è Nivalis. Avere successo in questa città cyberpunk non è semplice. Le gang vogliono i tuoi organi, le Società ti multano per respirare e, per tutto il tempo, la terra sotto i tuoi piedi sembra crollare. Questa città è sul punto di sprofondare sul fondo dell'oceano, quindi meglio sbrigarsi a fare fortuna.

Devi iniziare dal basso: un chioschetto di cibo, magari di noodles, o un negozio di stimolanti. Arriverai a gestire un bar, un ristorante, o perfino una discoteca. Alla fine, comanderai su tutta la vita notturna di Nivalis. La notte sarà tua!

A Nivalis, sei tu a scegliere come passare il tuo tempo. In questo originale simulatore di vita con meteo realistico e ciclo giorno-notte, potrai far crescere la tua attività, incontrare personaggi strani e diversi, formare amicizie e vivere il pericolo e la meraviglia di questa città cyberpunk in stile voxel.

Caratteristiche:

Vivi la tua vita simulata a Nivalis e scegli come passare il tuo tempo ogni giorno.

Gestisci attività come ristoranti, chioschi di ramen o discoteche.

Compra o produci i tuoi ingredienti.

Esplora la città con la tua barca e vai a pescare.

Decora la tua casa o compra e personalizzane una nuova.

Scopri le storie delle persone che incontri in città: amici, clienti e, chissà, potresti anche trovare l'amore.