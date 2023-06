Frostpunk 2: periodo d'uscita, nuovo trailer e immagini per il survival gestionale

In occasione del PC Gaming Show 2023 arriva un nuovo trailer di Frostpunk 2, accompagnato da nuove immagini e anche un periodo d'uscita per il nuovo gestionale survival, sebbene si tratti ancora di una finestra piuttosto vaga.

Secondo quanto riferito dalla nuova presentazione, il gioco di 11-bit Studios sarà disponibile su PC nel 2024, in attesa di indicazioni più precise sulla sua uscita.

Il trailer pubblicato per l'occasione è sostanzialmente un'introduzione in computer grafica, che dunque non mostra nulla di effettivo sul gameplay.

Il motto "The city must not fall" caratterizza il trailer e sintetizza bene anche l'intero concept della serie: anche in questo caso, ci troviamo a dover costruire e gestire una città che deve riuscire a sopravvivere all'interno di condizioni climatiche estreme, in un futuro post-apocalittico dove una glaciazione ha portato al decadimento totale della società civile.

Dopo 30 anni dalla tempesta che ha chiuso il primo capitolo di Frostpunk, la Città è cresciuta intorno al Generatore, ma nuove minacce sono emerse richiedono il nostro impegno e dovremo dunque impegnarci al massimo per seguire l'indicazione principale: "la città non deve cadere".

L'uscita è dunque prevista per il 2024 su PC e probabilmente anche su console, sebbene su questo aspetto non ci siano ancora informazioni precise al riguardo.