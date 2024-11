Frostpunk 2 annuncia il suo programma di contenuti post-lancio per il 2025, tra versioni console ed espansioni

11 bit Studios ha intenzione di fornire un buon supporto a Frostpunk 2 dopo il suo lancio avvenuto il 20 settembre, annunciando un interessante programma di contenuti in arrivo nel 2025, tra le versioni console ed espansioni varie.

Dopo le ottime reazioni al gioco su PC, gli sviluppatori hanno intenzione di continuare a lavorarci sopra, come dimostra anche l'immagine riportata qui sotto che sintetizza un po' le prossime tappe maggiori del percorso che dovrà intraprendere il particolare strategico gestionale post-apocalittico.

Tra le novità segnaliamo anche il lancio di Frostpunk: Beyond the Ice, ovvero la versione mobile che si presenta come un gestione free-to-play piuttosto profondo, anche se ovviamente non al livello dell'originale in termini di complessità.ì