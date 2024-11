Frostpunk: Beyond the Ice, la recensione della versione mobile del survival glaciale

Come buona parte dei gestionali in stile city builder, Frostpunk avrebbe un ottimo potenziale per una trasposizione su piattaforme mobile, con i dovuti adattamenti all'interfaccia e qualche eventuale compromesso tecnico. Purtroppo qui non abbiamo a che fare con un porting diretto della versione PC e console: com'era facile aspettarsi, visto il coinvolgimento di NetEase nello sviluppo del gioco, l'occasione è stata sfruttata per creare una sorta di spin-off che ha tutti i crismi tipici della produzione free-to-play appositamente studiata per il mercato mobile, sebbene basata sullo stesso affascinante mondo di riferimento e sull'ottima meccanica di base del gioco originale.

Con Frostpunk: Beyond the Ice, il risultato è lodevole per certi aspetti, ma in definitiva lontano dal livello qualitativo a cui ci ha abituati la serie sulle altre piattaforme, e la causa sta proprio nei limiti del modello free-to-play su mobile.

Sono problemi che emergono sul lungo termine, perché l'avvio è davvero coinvolgente e ci riporta subito nelle atmosfere e nello spirito tipico di Frostpunk, alle prese con la sfida della sopravvivenza nel pieno di una nuova era glaciale. A colpo d'occhio sembra proprio di trovarci nel gioco di 11 bit Studios, ma progredendo un po' si svela il trucco e si capisce la vera natura di Beyond the Ice, il quale riesce comunque a catturare nelle sue spire e, per un po', anche a divertire.