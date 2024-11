Come vanno le vendite di PS5 Pro negli USA? Vediamo cosa dicono le prime rilevazioni

Una cifra sostanzialmente inferiore rispetto ai 699 dollari che l'azienda chiede per il nuovo modello, e che ha inevitabilmente generato tante polemiche e discussioni fra gli utenti, specie alla luce di risultati non sempre ottimi con i giochi supportati.

Come vanno le vendite di PS5 Pro negli USA? A quanto pare bene, stando alle parole di Mat Piscatella, analista presso Circana, che ha parlato di un "lancio solido" per la nuova console Sony pur rimandandoci alle prossime settimane per i dati precisi.

È colpa di Xbox?

Un paio di giorni fa abbiamo pubblicato un editoriale provocatorio in merito al prezzo di PS5 e alla responsabilità di Xbox, che sembra si stia impegnando per vendere sempre meno console e in tal modo consente a Sony di muoversi in una sorta di monopolio, visto che Nintendo gioca in un campionato a parte.

L'approccio della casa giapponese appare a maggior ragione aggressivo se facciamo un confronto con le migliorie introdotte proprio ai tempi da PS4 Pro, che offriva una potenza più che doppia rispetto al modello base, laddove invece l'attuale upgrade non è ugualmente marcato.