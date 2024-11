Il prezzo di PS5 Pro è colpa di Xbox, che ora smaterializza le sue console

Il prezzo di PS5 Pro è colpa di Xbox: non soltanto perché Microsoft ha (giustamente?) rinunciato all'idea di un upgrade mid-gen, ma anche e soprattutto perché ha rinunciato a combattere, ha lasciato campo libero a Sony e quest'ultima sta sondando i limiti del mercato con strategie impossibili da attuare in presenza di un competitor diretto.

Abbiamo tutti pensato che l'acquisizione di Activision Blizzard potesse essere l'arma definitiva che Microsoft intendeva usare per ribaltare il tavolo, lo pensava anche Sony che infatti ha osteggiato fino all'ultimo quell'operazione; ma a quanto pare l'impegno è stato troppo gravoso per la divisione gaming della casa di Redmond, che è subito stata richiamata all'ordine e ha virato su di un approccio multipiattaforma.

Xbox ha dunque cominciato a rinunciare alle proprie esclusive, partendo con qualche progetto meno rilevante e/o ormai in giro da un po', per poi arrivare addirittura a pubblicizzare l'uscita su PS5 di Indiana Jones e l'Antico Cerchio prima ancora che venisse lanciato sulle sue piattaforme. Come a dire "tranquilli, utenti PlayStation: non dovrete acquistare le nostre console per giocarci."

Infine, il colpo di grazia autoinflitto appena poche ore fa: una campagna promozionale che smaterializza l'hardware puntando sul solo concetto di ecosistema. "This is an Xbox", recitano le immaginette che già sono state trasformate in un meme, e a cui in effetti è mancato solo il coraggio di mettere una PS5 al posto di una Xbox: qui sopra ci abbiamo pensato noi.