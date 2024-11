Ecco quanto ha venduto finora Frostpunk 2, grossi ricavi per 11bit studios

Altri dati

Il dato è stato svelato in occasione dell'ultimo rapporto finanziario di 11bit studios, relativo ai primi nove mesi del 2024, in cui si parla di ricavi cresciuti del 211% anno su anno e profitti netti di ben il 3420% anno su anno.

Da notare, che alla fine di settembre Frostpunk 2 aveva venduto 441.000 copie, con il 53,7% che erano edizioni deluxe, segno che i primi acquirenti sono solitamente i più entusiasti e investono volentieri nelle edizioni più costose, con tutti i contenuti.

Interessante anche il dato geografico delle vendite: al 14 novembre, il 24,2% è stato fatto in Cina, il 18,5% negli Stati Uniti, il 7,2% in Germania e il 2,9% in Polonia. Oltre alle vendite, i ricavi comprendono anche i pagamenti effettuati da Microsoft per l'inclusione al lancio nel Game Pass, per un totale di 52,33 milioni di PLN, ossia circa 12.102.097,45 di euro, che rappresentano il 49,1% del fatturato complessivo della compagnia per i primi nove mesi del 2024. Specifichiamo che il dato delle vendite non comprende il numero di giocatori del Game Pass.