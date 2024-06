Frostpunk 2 è stato rinviato, ecco la nuova data di uscita su PC e Game Pass

Come un fulmine a ciel sereno, il team di 11 bit studios ha annunciato il rinvio di Frostpunk 2 . Non arriverà più il 25 luglio come precedentemente indicato, con la nuova data di uscita programmata per il 20 settembre 2024 su PC e Game Pass , con le versioni console a seguire.

Le parole di 11 bit studios sul rinvio di Frostpunk 2 e le novità in programma

"Poco più di due mesi fa avete avuto la possibilità di giocare alla beta e apprezziamo molto il feedback che avete condiviso con noi. Le vostre osservazioni, insieme alle funzionalità arretrate su cui stavamo già lavorando, ci hanno fatto capire che possiamo dare priorità alle cose in modo migliore per garantirvi la migliore esperienza possibile al momento del lancio", recita il comunicato dello studio

La nostra città in Frostpunk 2

"Per farlo bene, abbiamo bisogno di più tempo per completare lo sviluppo di Frostpunk 2. Ecco perché abbiamo preso la difficile decisione di posticipare la sua uscita al 20 settembre 2024. Sappiamo che questa non è la notizia che volevate sentire. Tuttavia, crediamo che queste funzionalità aggiuntive siano qualcosa che meritate di vedere nel gioco fin dal primo giorno, non in una patch aggiunta dopo la pubblicazione."

Come accennato in precedenza, la notizia è stata accompagnata dai dettagli su una serie di modifiche che gli sviluppatori apporteranno a Frostpunk 2 sulla base dei feedback dei giocatori con l'obiettivo di rendere il gameplay più profondo e appagante. Tra queste troviamo una gestione più profonda e flessibile della forza lavoro, nuove risorse per espandere la città e sostenere la sua economia, la possibilità di ricostruire i distretti, modifiche al comportamento delle fazioni, e una serie di cambiamenti all'interfaccia di gioco e l'user experience. Trovate tutti i dettagli su Steam a questo indirizzo.