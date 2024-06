Let Me Solo Her è tornato per Elden Ring: Shadow of the Erdtree con un nuovo nome e look

Se avete giocato a Elden Ring e vi siete informati un minimo sull'opera di Hidetaka Miyazaki e FromSoftware molto probabilmente avrete sentito parlare anche di Let Me Solo Her, il leggendario giocatore che aiutatava gli altri utenti a sconfiggere Malenia affrontandola completamente da solo (da qui il nickname "lascia che la affronti in solitaria") armato con due katane, senza armatura e una giara come copricapo. Ebbene ora è tornato per dare una mano a sconfiggere un determinato boss di Shadow of the Erdtree.

Prima di procedere con la lettura precisiamo che da qui in poi troverete spoiler su un particolare boss dell'espansione, dunque vi suggeriamo di non continuare con la lettura se non volete rovinarvi alcuna sorpresa su questo scontro particolarmente impegnativo.