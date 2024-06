Elden Ring: Shadow of the Erdtree si aggiorna con la versione 1.12.2 e diventa più facile

FormSoftware ha pubblicato l'aggiornamento 1.12.2 di Elden Ring: Shadow of the Erdtree che fa sostanzialmente due cose: semplifica leggermente il DLC modificando alcuni elementi della progressione e cerca di migliorare le prestazioni della versione PC, la più penalizzata da questo punto di vista, risolvendo un bug legato al ray tracing.

Insomma, ci sono state delle modifiche agli equilibri di gioco e si è iniziato a lavorare sui bug. Purtroppo non ci sono buone nuove per i possessori di Steam Deck, visto che non si parla del bug che rende Shadow of the Erdtree ingiocabile se si tiene la console in idle per più di cinque minuti. Comunque sia è già stato promesso che le future patch risolveranno altri bug e cambieranno ulteriormente alcuni equilibri, quindi dobbiamo rimanere fiduciosi.