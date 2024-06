24 batterie AA e 24 batteria AAA a un prezzo bassissimo su Amazon Italia

Siete sempre in cerca di batterie e non avete modo di usare quelle ricaricabili? Allora la soluzione migliore è risparmiare sulle batterie alcalino con questo set da 48 pezzi, precisamente 24 AA e 24 AAA . Lo sconto di Amazon rispetto al prezzo mediano è del 17%. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Il prezzo mediano indicato da Amazon è 19.49€. Lo sconto attuale non è il migliore di sempre, ma parliamo di soli 10 centesimi di differenza: si tratta quindi di una buona promozione. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Cosa include il pacco di batterie

Questa confezione a prezzo speciale propone come detto un totale di 48 batterie. Parliamo di 24 AA e 24 AAA, così da avere sempre una batteria del taglio corretto a disposizione per prodotti come telecomandi, sveglie, casse portatili, torce elettriche, orologi e non solo.

Le batterie AAA e AA di Amazon Basics

Parliamo di batteria da 1,5 volt, senza mercurio e cadmio, con sistemi di protezione per evitare cortocircuiti e l'autoscarica. Queste batterie di Amazon Basics ha una media voto pari a 4.5 su 5 su Amazon con oltre un milione e 400 mila recensioni che ne premiano la longevità in rapporto al prezzo.