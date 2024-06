Vediamo i voti di Luigi's Mansion 2 HD: com'è stata accolta la remaster Nintendo?

Luigi's Mansion 2 HD ha ricevuto ottimi voti, con poche eccezioni: a quanto pare la stampa internazionale ha accolto la remaster per Nintendo Switch in maniera generalmente entusiastica, assegnandole valutazioni per lo più positive.

God is a Geek - 9

GAMINGbible - 9

Vooks - 9

My Nintendo News - 8,5

WellPlayed - 8,5

Atomix - 8,5

Video Chums - 8,2

CGMagazine - 8

VGC - 8

GamesHub - 8

IGN - 8

Nintendo Life - 8

Metro GameCentral - 8

Shacknews - 8

Trusted Reviews - 8

Twinfinite - 8

PC Games - 8

Daily Star - 8

Nintendo Insider - 8

NME - 8

Pocket Tactics - 8

Game Informer - 7,8

GIGA - 7,8

Multiplayer.it - 7,5

Wccftech - 7,5

MGG - 7,5

ComicBook - 7

Screen Rant - 7

Destructoid - 7

TheSixthAxis - 7

GameSpot - 7

COGconnected - 6,5

TechRadar Gaming - 6

Checkpoint Gaming - 5

Come si può vedere, la maggior parte dei voti vanno dall'8 in su, sebbene non manchi qualche valutazione più critica, giustificata in questo caso dall'assenza di concreti miglioramenti sul piano del gameplay e della struttura rispetto all'originale per Nintendo 3DS.