Dustborn sta facendo discutere per la diversità del suo cast, ma nessuno ha forzato il team di sviluppo

Dustborn sta facendo discutere per via della diversità del suo cast. Gli sviluppatori erano coscienti che avrebbero incontrato l'ostilità di una certa frangia di giocatori, ma hanno voluto precisare che non sono stati forzati nelle scelte durante lo sviluppo.

Per chi non lo conoscesse, Dustborn è ambientato in un'America del nord distopica, oppressa da un regime totalitario chiamato Justice, in cui un gruppo di anomali, così vengono chiamati tutti quelli che hanno dei super poteri, compie un viaggio coast to coast, fingendosi una band Punk Rock, per portare un pacchetto nell'unico luogo ancora libero della nazione, la Nova Scotia.