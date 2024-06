Resident Evil 1, 2 e 3 arrivano su GOG: sono le versioni originali

Con una mossa a sorpresa, ma decisamente gradita, il negozio digitale GOG ha lanciato le versioni originali di Resident Evil 1, 2 e 3 , in edizioni fedelissime, anche se migliorate, e compatibili con i moderni sistemi operativi. I tre giochi possono essere acquistati per 9,99€ ciascuno, o in bundle a 24,99€. In realtà attualmente è disponibile soltanto il primo capitolo , mentre gli altri arriveranno nel corso del 2024.

Tante novità

Vediamo quindi le nuove caratteristiche dell'edizione GOG di Resident Evil, che lo renderanno sicuramente un'esperienza più piacevole sui sistemi da gioco moderni, ma non prima di aver visto la intro:

Piena compatibilità con Windows 10 e Windows 11.

Include tutte le 4 localizzazioni di gioco (inglese, tedesco, francese, giapponese).

Renderer di gioco DirectX migliorato.

Nuove opzioni di rendering (modalità finestra, controllo della sincronizzazione verticale, correzione gamma, Integer Scaling, Anti-Aliasing e altro).

Tempi migliorati delle scene pre-renderizzate.

Lettore video di gioco migliorato.

Impostazioni del registro di gioco migliorate.

Uscita dal gioco e passaggio tra attività senza più problemi.

Pieno supporto per controller moderni (Sony DualSense, Sony DualShock4, Microsoft Xbox Series, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox 360, Nintendo Switch, Logitech serie F e molti altri) con associazione ottimale dei pulsanti indipendentemente dall'hardware e dalla modalità wireless.

Vediamo anche le intro di Resident Evil 2 e 3:

Per l'acquisto, vi rimandiamo alla pagina del bundle, dalla quale avrete accesso ai tre giochi. Per adesso non si conoscono le date d'uscita dei due capitoli mancanti, ma immaginiamo che non c'è da aspettare molto per poterci rigiocare.