Dustborn per PS5 in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera 2025

Durante la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon, è possibile acquistare Dustborn per PS5 al prezzo di 19,99€ rispetto ai 39,99€ di listino, con un risparmio del 50%. Potete acquistarlo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Dustborn è un gioco di azione e avventura single-player, incentrato su una trama che esplora temi come speranza, amore, amicizia e il potere delle parole. Ambientato in un mondo futuristico popolato da robot e sfide emozionanti, Dustborn promette un'esperienza coinvolgente per i giocatori più esigenti.