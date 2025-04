Come gira Assassin's Creed Shadows su PC? Vediamo l'analisi di Digital Foundry

Come gira Assassin's Creed Shadows su PC? Molto bene, stando all'analisi effettuata da Digital Foundry, che ha testato il gioco Ubisoft su diverse configurazioni e ha persino stilato una lista delle impostazioni raccomandate per chi possiede determinate schede video.

Al primo avvio si verifica l'ormai tradizionale precompilazione degli shader, che però a detta di Alex Battaglia è piuttosto rapida e non si ripresenta successivamente. Purtroppo tale espediente non elimina del tutto il rischio di svarioni in termini di frame pacing, ma sui processori più recenti tale fenomeno appare molto limitato, mentre l'attivazione della sincronia verticale può prevenirlo.

Assassin's Creed Shadows dispone di una grande quantità di opzioni grafiche, accessibili attraverso un menu molto bene organizzato, e gestisce la risoluzione dinamica in combinazione con le varie tecnologie di upscaling al fine di ottenere il frame rate che desideriamo, anche se in realtà lo scaler non è rapidissimo.

Le sequenze di intermezzo hanno un fastidioso limite a 30 fps e un rapporto d'aspetto predeterminato, il che può creare dei problemi su determinate configurazioni, ma al di là di questo aspetto il lavoro effettuato da Ubisoft appare irreprensibile: con un AMD Ryzen 5 3600 e una RTX 4060 è possibile giocare sorprendentemente bene.