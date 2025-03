Assassin's Creed Shadows gira bene su console? Vediamo risoluzione, frame rate, ray tracing e non solo

La video analisi di Assassin's Creed Shadows

Parlando dei dettagli più pratici, viene spiegato che la risoluzione nativa delle varie versioni è la seguente:

Xbox Series S - tra 1280 x 720 e 1920 x 1080

PS5 e Xbox Series X in modalità Qualità - tra 1920 x 1080 e 2880 x 1620

PS5 e Xbox Series X in modalità Bilanciata - tra 1600 x 900 e 2560 x 1440

PS5 e Xbox Series X in modalità Prestazioni - tra 1440 x 810 e 2560 x 1440

Ovviamente poi la risoluzione subisce l'effetto degli upscaler, quindi a schermo la versione Xbox Series S arriva a 1620p, mentre le altre versioni salgono tutte a 4K. Per quanto riguarda invece il frame rate, l'obiettivo a cui Assassin's Creed Shadows mira è il seguente:

Xbox Series S - 30 FPS

PS5 e Xbox Series X in modalità Qualità - 30 FPS

PS5 e Xbox Series X in modalità Bilanciata - 40 FPS (con schermi a 120 Hz), ma i filmati e il Rifugio vanno a 30 FPS

PS5 e Xbox Series X in modalità Prestazioni - 60 FPS, ma i filmati e il Rifugio vanno a 30 FPS

Il ray tracing è attivo in modo completo solo in modalità Qualità e modalità Bilanciata su PS5 e Xbox Series X. Su Xbox Series S e in modalità Prestazioni è presente invece solo nel Rifugio. Va anche notato che la fisica dei capelli non è attiva su Xbox Series S, mentre in modalità Prestazioni è attiva solo nel Rifugio e durante i filmati.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Assassin's Creed Shadows.