La Top 10 di Netflix in Italia premia una serie adorata dalla critica e un film con recensioni orribili

L'unica novità della settimana è Adolescence che, sbucando un po' dal nulla, arriva subito in prima posizione, convincendo critica e pubblico. Il Gattopardo, Medusa, Un solo sguardo e Resident Alien invece sono ritorni dalla scorsa settimana. La serie TV da più tempo in classifica è Cassandra, che resiste da sei settimane.

Come ogni settimana Neflix ha svelato quali sono le serie TV e i film più visti sulla piattaforma in Italia . Precisamente parliamo dei sette giorni compresi tra il 10 e il 16 di marzo. La Top 10 delle serie più viste si compone come segue:

I film più visti su Netflix a metà marzo

I lungometraggi più visualizzati sulla piattaforma di video streaming sono i seguenti:

The Electic State Delicious La prossima vittima Piacere, sono un po' incinta Mio padre è un sicario Se solo fosse vero The Judge La stranezza Plankton Il Film Emoji Accendi le Emozioni

Le locandine dei film di Netflix in Top 10

In questo caso le novità sono La prossima vittima, The Judge, La stranezza e, in prima posizione, The Electric State, il film dei fratelli Russo (Avengers Endgame). Parliamo di uno dei lungometraggi più costosi di sempre che è stato distrutto dalla critica, ma per il momento ha incontrato il favore del pubblico.

