Netflix: gli anime, i film e le serie TV in uscita a marzo

Su Netflix marzo non sarà un mese particolarmente ricco di uscite fondamentali, ma spiccano alcune produzioni di assoluto valore che vi consiglieremo nelle prossime righe. Il mese, poi, parte in quarta con la conclusione di Dragon Ball Daima - prevista per il 9 marzo, una settimana dopo la messa in onda nipponica - e come al solito potrebbe esserci qualche sorpresa nelle prossime settimane. Tenete sempre d'occhio il catalogo, insomma.

Frieren: Oltre la fine del viaggio Il pluripremiato anime ispirato al manga di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe sbarca su Netflix il 1 marzo completamente doppiato in italiano. Composto per il momento da una stagione di 28 episodi - il manga, giunto al quattordicesimo volume, è ancora in corso - Frieren è un anime fantasy prodotto da Madhouse di altissima qualità, sia nelle animazioni che nella scrittura. L'omonima protagonista è una Elfa millenaria che ha sconfitto un potente demone insieme a una scapestrata banda di avventurieri. Una scena di Frieren: Oltre la fine del viaggio, disponibile dal 1 marzo Cinquant'anni dopo, Frieren non è cambiata di una virgola, ma il mondo intorno a lei è cambiato: i suoi amici sono invecchiati o morti e un viaggio in compagnia di una nuova generazione di eroi la porterà a riflettere sul significato della vita. L'anime alterna momenti di commovente introspezione a combattimenti mozzafiato: un vero e proprio gioiello da guardare assolutamente.

Spider-Man: Across the Spider-Verse Mentre aspettiamo notizie sull'ultimo capitolo della trilogia, dal 1 marzo possiamo ripassare il film d'animazione nelle sale nel 2023: una folgorante avventura con protagonista Miles Morales, reduce dalla sua battaglia contro Kingpin alla fine di Un nuovo universo. Questa volta a reclutare Miles è proprio Spider-Gwen, che nel frattempo si è unita alla Spider-Society guidata da Miguel O'Hara alias Spider-Man 2099: una compagnia di Spider-Man provenienti da tutto il Multiverso che si occupa di proteggere il disfacimento della realtà. Una scena di Spider-Man: Across the Spider-Verse, disponibile dal 1 marzo Scritto da Phil Lord e Christopher Miller per la regia di Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, Across the Spider-Verse è un capolavoro di animazione che incolla lo spettatore alla poltrona e lo trascina in un vortice coloratissimo di colpi di scena verso un finale mozzafiato.

Tartarughe Ninja: Caos Mutante Sempre il 1 marzo arriva su Netflix l'ultimo lungometraggio incentrato sulle mitiche Tartarughe Ninja: diretto da Jeff Rowe per la sceneggiatura dei nerdissimi Seth Rogen ed Evan Goldberg, Caos Mutante è un reboot che gioca con la mitologia imbastita in decenni di serie animate, film live action e fumetti, impiegando una tecnica di animazione - invero assai simile a quella del summenzionato Spider-Man: Across the Spider-Verse - che fa sembrare l'intera pellicola una sorta di cartone animato disegnato con i pastelli. Una scena di Tartarughe Ninja: Caos mutante, disponibile dal 1 marzo Adatto a tutta la famiglia, nonostante alcune tematiche più care agli adulti, Caos mutante racconta gli sforzi delle quattro Tartarughe Ninja, ancora adolescenti, che vorrebbero integrarsi nella società di superficie. Una banda di mutanti come loro sarà l'occasione di rivalutare il significato della famiglia e, forse, di diventare gli eroi di cui New York ha bisogno.

Il Gattopardo Diretta da Tom Shankland, Laura Luchetti e Giuseppe Capotondi, Il Gattopardo è una miniserie in sei episodi in arrivo il 5 marzo, nonché il secondo adattamento televisivo - dopo l'iconico film del 1963 diretto da Luchino Visconti - dell'opera letteraria di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Il Gattopardo racconta la storia del principe di Salina e della sua famiglia nel pieno del Risorgimento, mentre l'Italia cambia per sempre, consegnando alle nuove generazioni un futuro incerto che gli anziani aristrocratici guardano con timore e sospetto. Il cast de Il Gattopardo, disponibile dal 5 marzo Nella nuova miniserie targata Netflix troviamo Kim Rossi Stuart a interpretare Don Fabrizio Corbera, il ruolo che fu di Burt Lancaster; Saul Nanni in quelli di suo nipote Tancredi; Benedetta Porcaroli nel ruolo di Concetta e Deva Cassel in quello di Angelica. Per gli amanti dei drammi in costume, questa coproduzione italo-inglese potrebbe essere uno show imperdibile.

The Residence Shondaland è l'etichetta fondata dalla scrittrice e produttrice Shonda Rhimes, un nome abbastanza famoso nell'ambiente televisivo dato che ha firmato Grey's Anatomy, Private Practice, Scandal, How to Get Away with Murder e la più recente Bridgerton, mischiando drama, tensione e romanticismo nelle sue storie. Dopo essere passati dalle sale operatorie alle aule di tribunale, ora tocca alla Casa Bianca: la nuova serie in otto episodi arriverà su Netflix il 20 marzo con un cast importante che include Giancarlo Esposito, Jason Lee, Randall Park, Susan Kelechi Watson e molti altri. The Residence, disponibile dal 20 marzo La protagonista Cordelia Cupp, interpretata dalla brava Uzo Aduba, dovrà indagare su un omicidio che ha sconvolto una cena di stato. Con più di cento partecipanti - molti in conflitto tra loro per ragioni politiche o sentimentali - la detective dovrà trovare l'assassino prima che colpisca ancora, scatenando una potenziale crisi diplomatica.

The Electric State I fratelli Anthony e Joe Russo dei film Marvel Studios (in particolare l'eccezionale Captain America: The Winter Soldier ma anche Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame) dirigono un film ispirato alla graphic novel omonima di Simon Stålenhag per la sceneggiatura dei loro collaboratori fedelissimi Christopher Markus e Stephen McFeely, con un cast stellare che include tra gli altri Chris Pratt, Millie Bobby Brown, Ke Huy Quan, Stanley Tucci e le voci in lingua originale di Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox e tantissimi altri. Netflix, insomma, non sembrerebbe aver badato a spese per raccontare nel film, disponibile dal prossimo 14 marzo, l'avventura di Michelle, una giovane orfana in cerca del fratello scomparso in un mondo retrofuturistico in cui i robot che un tempo servivano gli umani ora vivono esiliati dopo essersi ribellati e aver perso la guerra.