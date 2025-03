DC: Dark Legion si prepara al lancio su PC, iOS e Android con un nuovo trailer

Warner Bros. avrà anche cancellato Wonder Woman, ma tranquilli: il 14 marzo è in arrivo su PC, iOS e Android DC: Dark Legion, uno strategico mobile che è stato mostrato con un nuovo trailer durante l'IGN Fan Fest. Si è capito che siamo ironici?

Ovviamente i due progetti non possono essere paragonati, ma le sequenze del video che trovate qui sotto sembrano rivelare frammenti di gameplay che puntano a un'esperienza parecchio automatizzata, di quelle in cui si compone una squadra e poi si rimane fermi ad assistere l'esito dello scontro, agendo eventualmente per lanciare le mosse speciali non appena pronte.

Speriamo di sbagliarci, sia chiaro: uno strategico propriamente detto con un roster enorme come quello garantito dall'universo DC sarebbe tutt'altro che spiacevole, a maggior ragione considerando che la storia e i personaggi si ispireranno anche a saghe recenti come Il Batman che Ride.