Il cosplay di Raiden Shogun da Genshin Impact firmato Lada Lyumos è pieno di atmosfera

Lada Lyumos ha voluto ritrarre il personaggio in controluce, in un bagno di colori lilla e indossando un costume anche stavolta strapieno di dettagli, perfettamente fedele al design realizzato da miHoYo.

Sul piano del gameplay, Raiden Shogun è una combattente Electro a cinque stelle , capace di infliggere ingenti danni agli avversari e di svolgere un ottimo ruolo di supporto per la squadra, anche grazie alla sua devastante abilità suprema, Musou Shinsetsu.

Il "fulmine incarnato", conosciuta come Ei, è l'Archon Electro di Inazuma e guida la nazione con grande determinazione e rigore, ma dietro la sua apparente freddezza si nasconde un passato drammatico , che ha fortemente influenzato il suo carattere.

Il cosplay di Raiden Shogun da Genshin Impact realizzato da Lada Lyumos mette in evidenza il grande fascino di questo personaggio, fra i più quotati dell'action RPG di miHoYo, grazie a uno scatto ricco di atmosfera.

Genshin Impact rimane un punto di riferimento

Appena aggiornato alla versione 5.4, Genshin Impact continua a coinvolgere milioni di giocatori, ponendosi come una delle esperienze free-to-play di maggior successo di sempre: il fascino del gioco non accenna a diminuire e le cosplayer, ovviamente, non stanno a guardare.

Le interpretazioni dedicate ai personaggi del titolo miHoYo sono dunque tantissime, tutte molto belle: dalla Ganyu di Shirogane alla Rosaria di narga_lifestream, dalla Eula di Melamori alla Xilonen di Jessica Nigri.