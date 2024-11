Il cosplay di Rosaria da Genshin Impact firmato narga_lifestream è ricco di dettagli

narga_lifestream ha realizzato un ottimo cosplay di Rosaria da Genshin Impact, forte di un costume estremamente dettagliato e di una grande attenzione anche agli accessori che caratterizzano questo particolare personaggio dell'action RPG targato miHoYo.

Da tempo parte del roster di Genshin Impact, Rosaria è una combattente della Chiesa che sulle prime appare distratta e svogliata, ma nasconde in realtà una grande determinazione e potenti abilità che le servono per difendere Mondstadt da qualsiasi minaccia.

Tratti che il cosplay di narga_lifestream sembra riuscire a far emergere, in un mix di fascino e nostalgia che la modella russa ha espresso per questo particolare lavoro, che le ricorda gli esordi.