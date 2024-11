L'autore di Stardew Valley si scusa profondamente coi fan: promette che non ripeterà l'errore appena compiuto

Il tutto non è un problema dell'autore - Eric Barone noto come ConcernedApe - visto che non si occupa di supportare le mod, ma lo sviluppatore ha comunque deciso di scusarsi per il problema e di fare una promessa ai giocatori : d'ora in avanti farà in modo che questo tipo di problemi non capiti praticamente mai.

La dichiarazione completa di Barone su Stardew Valley

Barone ha scritto: "Mi dispiace per tutti coloro a cui si sono rotte le mod. Anche se lavoro solo sul gioco base (non sulle mod o sui framework delle mod), mi assumo la responsabilità per questo caso. Normalmente, mi coordino con SMAPI per pubblicare i nostri aggiornamenti nello stesso momento, quindi una volta aggiornato SMAPI dovreste essere a posto con le vostre mod sulla patch più recente. Tuttavia, ho stupidamente pubblicato l'aggiornamento ieri sera senza coordinarmi. Presto dovrebbe arrivare un aggiornamento di SMAPI che sistemerà le cose per la maggior parte delle persone."

"Ecco cosa farò per risolvere il problema in futuro. La 1.6 è stabile ora, quindi pubblicheremo un numero minore di patch più grandi (se necessario). Ho aggiunto un ramo beta previous_version su Steam, che sarà sempre impostato sulla versione precedente nel caso in cui si verifichi nuovamente una situazione simile. Questo ramo è ora disponibile ed è impostato sulla versione 1.6.13. Mi assicurerò sempre di coordinare i tempi di aggiornamento con SMAPI per ridurre al minimo i periodi in cui il supporto alle mod è interrotto."

"Nota aggiuntiva: dopo i grandi aggiornamenti (ad esempio 1.6.9), di solito c'è un periodo di instabilità, in cui vengono trovati rari bug e ci si affanna a risolverli. A volte i bug sono gravi e devono essere risolti il prima possibile. Cerco il più possibile di tenere conto dei giocatori moddati, ma in ultima analisi il mio obbligo è la versione "vanilla" del gioco, e se ci sono problemi che i giocatori stanno avendo, voglio risolverli rapidamente. Questo è il motivo per cui ci sono state patch quasi quotidiane nell'ultima settimana. Questo "periodo di instabilità" si risolve sempre e le cose torneranno alla normalità. A coloro che mi chiedono di smettere di aggiornare il gioco: non posso farlo, finché ci sono bug. Spero però che le nuove regole imposte aiuteranno a semplificare le cose per i modder e renderanno l'esperienza più semplice d'ora in avanti. Vi ringrazio."

I fan del gioco su Reddit stanno spendendo parole gentili verso Barone, sottolineando come il suo impegno e il suo prendersi la responsabilità per la questione siano solo che encomiabili. La passione di Barone si nota anche nel fatto che dopo anni ha finalmente completato Stardew Valley.