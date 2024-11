Dopo le grandi critiche di George R.R. Martin a House of the Dragon, il capo di HBO risponde di persona

Come vi avevamo segnalato, George R.R. Martin ha recentemente criticato alcune scelte creative fatte dalla serie TV di House of the Dragon, basata su alcuni dei suoi romanzi. Ora, il capo di HBO ha risposto personalmente alla situazione. Facciamo però un riassunto della questione, per avere tutto ben chiaro.

Per iniziare, bisogna sapere che Martin aveva espresso i suoi problemi con lo show in un post sul suo blog personale. Tale messaggio è poi stato cancellato, ma è circolato in rete e tutti sanno cosa vi era scritto. Le sue parole facevano luce sui cambiamenti apportati rispetto al libro Fire & Blood e si concludeva con la frase: "Ci sono scelte più importanti e più tossiche in arrivo, se House of the Dragon andrà avanti con alcuni dei cambiamenti contemplati per le stagioni 3 e 4...".