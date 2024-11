I voti di Dragon Quest 3 HD-2D Remake sono quasi tutti positivi

Nei commenti il gioco viene descritto in maniera trionfale come "il miglior remake di sempre", un punto di riferimento nonché un classico senza tempo che con questa riedizione ha ricevuto una serie di importanti miglioramenti rispetto agli inevitabili spigoli dell'originale.

La nostra recensione

Se tuttavia avete letto la nostra recensione di Dragon Quest 3 HD-2D Remake, saprete già che abbiamo percepito questo prodotto in maniera differente rispetto a tante testate internazionali, collocandoci nella parte bassa dell'elenco per via del voto pari a 7,5.

Quali sono i problemi che ci è capitato di riscontrare? In generale gli aspetti legati all'originale, nella fattispecie una trama approssimativa, con personaggi ben poco caratterizzati, e un sistema di combattimento datato.

Pur al netto di un rifacimento grafico anche stavolta suggestivo, bello e rispettoso del materiale di partenza, avremmo insomma preferito un remake completo, che potesse ridisegnare da capo l'intera esperienza utilizzando canoni e strumenti moderni.