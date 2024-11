Disney sembra voler cambiare CEO e un nome famossissimo dei videogiochi pare essere in lizza

Secondo un nuovo rapporto del Wall Street Journal l'amministratore delegato di Electronic Arts, Andrew Wilson, è stato preso in considerazione per il ruolo di amministratore delegato di Disney e potrebbe sostituire Bob Iger, che ricopre questo ruolo (a fasi alterne) dal 2005.

Chi potrebbe diventare il CEO di Disney

Per la precisione, il Wall Street Journal afferma che vi sono diverse persone sono state prese in considerazione per il ruolo di CEO di Disney:

Andrew Wilson, amministratore delegato di EA

Jimmy Pitaro, presidente di ESPN

Dana Walden e Alan Bergman, co-presidenti di Disney Entertainment

Josh D'Amaro, presidente di Disney Experiences

Andrew Wilson

Parlando nello specifico di Andrew Wilson, il dirigente ha scalato i ranghi di Electronic Arts per quasi un quarto di secolo, essendo entrato nella azienda nel 2000. Dal 2013 è amministratore delegato di EA.

Non è impossibile che Disney stia considerando di prendere tra le propria fila un CEO proveniente dal mondo del gaming per avere a disposizione qualcuno in grado di mettere in atto in modo più efficiente degli sforzi rivolti proprio al settore videoludico. La compagnia del Topo si sta infatti allargando sempre di più verso i videogiochi, ad esempio acquistando 1,5 miliardi di azioni di Epic Games.

Ovviamente questo per ora è solo un report e, chiaramente, esiste sempre la possibilità che Andrew Wilson non abbia interesse (o non riceva sufficienti incentivi) a cambiare azienda.