Fortnite è pronto a riempirsi di esperienze in prima persona: svelata la data di arrivo della modalità FPS

La notizia arriva infatti dall'account Fortnite Creators , dedicato alla modalità creativa del videogioco. In altre parole, non aspettatevi di poter affrontare i vostri nemici in una versione in prima persona nella classica battaglia reale.

Fortnite riceverà presto la modalità con telecamera in prima persona ... più o meno. Tramite Twitter è stato infatti svelato che è prevista per l'11 dicembre 2024 , ma non per tutte le modalità del videogioco sparatutto di Epic Games.

I dettagli della modalità prima persona di Fortnite

Prima di tutto, è necessario ricordare che la modalità "Telecamera in prima persona" era stata introdotta già a ottobre 2024 per Unreal Editor per Fortnite (una applicazione per PC che consente di progettare, sviluppare e pubblicare giochi ed esperienze direttamente dentro Fortnite) in modalità sperimentale.

Il "problema" era che all'epoca non era ancora possibilità pubblicare le proprie creazioni se contenevano la modalità in prima persona. Ora, invece, questo contenuto ha raggiunto la versione beta e quindi i creativi avranno modo di iniziare a pubblicare i propri prodotti all'interno di Fortnite.

Gli appassionati possono usare anche la classica modalità creativa di Fortnite per creare contenuti in prima persona, non devono obbligatoriamente passare attraverso il Unreal Editor per Fortnite.

La speranza chiaramente è che uno dei prossimi passi sia introdurre la "first person mode" nelle modalità classiche del battle royale: chiaramente Epic Games vuole ampliare le possibilità dei giocatori, considerando che ha riportato una vecchia modalità molto amata e l'ha resa definitiva.