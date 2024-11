Fortnite OG torna e rimane: l'annuncio ufficiale di Epic Games con data di uscita

Lo sviluppatore Epic Games ha annunciato il ritorno dell'esperienza OG di Fortnite il 6 dicembre , ma questa volta è "qui per restare". Questa modalità è arrivata per la prima volta nel novembre 2023.

I dettagli sul successo della stagione OG di Fortnite

Il tweet dice: "QUESTA. È. NON. UNA. PROVA. OG sta tornando ed è qui per restare. Rivivi la Battle Royale dall'inizio ed esplora la mappa OG, raccogli il bottino OG e rivivi le stagioni OG. Torna a giocare il 6 dicembre".

Se non capite perché Epic Games ha deciso di riproporre questa modalità (che è un ritorno di un ritorno, in un certo senso), sappiate che l'entusiasmo per Fortnite OG è stato travolgente e ha visto Fortnite vivere il suo "giorno più grande" di sempre con oltre 44,7 milioni di giocatori che si sono buttati a capofitto nel videogioco.

Per aggiungere altri dati, dobbiamo sapere che Fortnite ha raggiunto i 110 milioni di utenti attivi mensili durante la fine del 2023, un traguardo impressionante per un gioco che ha ormai sette anni. Per contestualizzare, nell'agosto 2018 Fortnite ha raggiunto 78,3 milioni di utenti attivi a livello mensile.

I due valori (quello mensile e quello del singolo giorno) sono chiaramente diversi, quindi è difficile confrontarli, ma Epic raramente rende pubblici i numeri dei giocatori di Fortnite e quando lo fa utilizza varie metriche. Non possiamo fare di meglio per capire quanto bene abbia fatto il gioco in quel periodo.

Inoltre, secondo alcuni rumor, pare che Fortnite voglia proporre una modalità in stile Overwatch 2.