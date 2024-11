AMD conquista terreno su Intel: cresce la quota di mercato nel segmento CPU

Un'analisi di Bank of America indica che AMD sta registrando un significativo aumento di quota di mercato rispetto a Intel , grazie a una strategia di prodotto che si adatta meglio alle attuali esigenze dei consumatori occidentali e del segmento desktop. Questo trend riflette l'affermazione di AMD come concorrente solido, posizionandosi come "alpha" tra i produttori di microchip.

Un sorpasso assicurato

Bank of America ha segnalato che, oltre all'aumento di mercato nei settori consumer e server, AMD sta investendo per consolidare la sua presenza in ambiti ad alto valore come l'intelligenza artificiale e il cloud computing, settori in cui la domanda di processori avanzati è in costante crescita. In particolare, la produzione di CPU a elevato numero di core, attese per il prossimo anno, potrebbe rappresentare un ulteriore vantaggio competitivo per l'azienda, che mira a rispondere a esigenze sempre più specifiche dei data center e delle piattaforme AI.

Un Ryzen 7900X.

D'altro canto, BofA avverte della concorrenza crescente rappresentata dai produttori di CPU basate su architettura Arm, il cui mercato ha raggiunto il 7% nel terzo trimestre del 2024.