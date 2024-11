Il super processore gaming AMD Ryzen 7 9800X3D con 3D V-cache va a ruba, scorte finite un po' ovunque

AMD ha recentemente reso disponibile il Ryzen 7 9800X3D, un processore che ha immediatamente attirato l'attenzione di appassionati e professionisti per le sue straordinarie prestazioni nel gaming. Le recensioni entusiastiche hanno generato una forte domanda, ma l'offerta non sembra essere al passo.

Stando a quanto riportato da The Verge, i principali rivenditori online in tutto il mondo paiono aver esaurito le scorte, e la situazione non è migliore nei negozi fisici. Anche in Europa la disponibilità del 9800X3D è limitata. In Germania, la maggior parte dei rivenditori è in attesa di nuove spedizioni, mentre nel Regno Unito si accettano solo preordini con consegne previste a fine novembre o addirittura a dicembre.