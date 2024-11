Crunchyroll presenta le nuove serie disponibili ora nel catalogo del servizio

Crunchyroll ha comunicato i recenti aggiornamenti al catalogo del servizio di video streaming, annunciando altre serie e film disponibili, alcune recenti e altre meno, con aggiunte che risultano comunque interessanti per tutti, vista anche la varietà di generi e temi trattati.

Oltre alle nuove serie inedite o ai seguiti di serie del momento, il catalogo di Crunchyroll si aggiorna regolarmente anche con l'arrivo di classici o titoli più o meno noti al pubblico, tra film e serie complete.

Nel corso del Lucca Comics & Games 2024, Crunchyroll ha annunciato le nuove serie animate e i doppiaggi in italiano in arrivo tra novembre e gennaio, in questo caso vediamo invece un elenco di film e serie TV disponibili da oggi, ma non appartenenti al catalogo propriamente "nuovo".