Crunchyroll ha annunciato le nuove serie animate e i doppiaggi in italiano in arrivo tra novembre e gennaio

Si parte da Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba L'Allenamento dei pilastri , la quarta stagione della celebre serie, che sarà messa a disposizione con doppiaggio in italiano già da domani, 3 novembre, e si passa poi ad altre produzioni nel prossimo periodo.

Durante l'Industry Panel, Crunchyroll ha annunciato due serie anime in arrivo sulla sua piattaforma nel 2025 e diversi nuovi titoli del catalogo che saranno trasmessi doppiati in italiano, tra cui Demon Slayer, The Rising of the Shield Hero Season 2, Captain Tsubasa e altri ancora.

Nel corso di Lucca Comics & Games 2024, Crunchyroll ha annunciato le nuove serie animate e i doppiaggi in italiano previsti per il prossimo periodo attraverso il servizio di video streaming su abbonamento.

Un autunno/inverno molto ricco su Crunchyroll

Si tratta ancora di un elenco parziale, ma questo è quanto è previsto per i prossimi mesi in questo autunno e prima parte dell'inverno, in attesa di ulteriori informazioni.

Una scena di Captain Tsubasa: Jr. Youth Arc

Per quanto riguarda le nuove serie, a gennaio 2025 sarà il turno di "I Left My A-Rank Party to Help My Students Reach the Dungeon Depths", anime basato sull'omonima serie di light novel scritta da Kosuke Unagi e illustrata da Super Zombie.

Tis Time for "Torture," Princess Stagione 2, seguito della folle storia della Principessa imprigionata e "torturata" in maniera alquanto bizzarra. Nello strano mondo messo in scena, la protagonista viene sottoposta a una serie di manicaretti tratti dalla cucina tipica giapponese, davanti ai quali risulta ben difficile resistere.

Per quanto riguarda le serie con doppiaggio in italiano, queste partiranno dal 3 novembre dal suddetto Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba L'Allenamento dei pilastri, ma nei giorni successivi verranno distribuiti anche gli altri titoli.

Questo è l'elenco completo delle serie doppiate in italiano in arrivo su Crunchyroll:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba L'Allenamento dei pilastri

Tower of God Stagione 1

The Apothecary Diaries (Il monologo della Speziale) Stagione 1

Re:ZERO -Starting Life in ANother World- [Director's Cut] Stagione 1

Mushoku Tensei: Noblesse Reincarnation Stagione 1

The Rising of the Shield Hero Stagione 2

Captain Tsubasa: Jr. Youth Arc

Per l'occasione, durante la conferenza di Lucca Comics & Games 2024 sono stati assegnati anche gli Anime Click Awards, tra i quali tre sono andati a Crunchyroll, ovvero il titolo di Miglior Serie Anime in Streaming sia per la redazione che per i lettori a Frieren - Oltre la Fine del Viaggio, e la scheda anime più visitata nel 2023 sul database che è Hell's Paradise.