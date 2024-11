LEGO Horizon Adventures è in arrivo: ecco quando usciranno le recensioni del nuovo gioco PlayStation

Per la precisione, l'embargo sulle recensioni di LEGO Horizon Adventures scade il 13 novembre 2024 alle ore 11:00 italiane , e in tale ora dovreste trovare l'articolo pronto anche nella homepage di Multiplayer.it, dunque segnatevi l'appuntamento.

È arrivata in redazione la copia per la recensione di LEGO Horizon Adventures , dunque la prova del nuovo gioco sviluppato da PlayStation Studios è già iniziata in vista della data prevista per le recensioni , ovvero il 13 novembre.

Una particolare fusione di LEGO e Horizon

Sviluppato in collaborazione da Guerrilla Games e Studio Gobo, in partnership con The Lego Group e pubblicato da Sony Interactive Entertainment, LEGO Horizon Adventures è un action adventure in classico stile LEGO ma incentrato sul mondo di Horizon.

Come da tradizione, il gameplay prevede fasi di azione ed enigmi da risolvere, che riguardano solitamente l'interazione con gli scenari attraverso distruzione e costruzione con i blocchetti tipici in stile Lego.

Presente, anche in questo caso, la possibilità di giocare sia in single player che in multiplayer cooperativo, oltre a un sistema di combattimento che riprende alcune caratteristiche classiche di Horizon come il sistema dei punti deboli da colpire.

Il gioco è entrato in fase gold il mese scorso, e arriverà dunque il 14 novembre su PC, PS5 e Nintendo Switch.