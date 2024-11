Sony lancia la nuova pubblicità di PS5, annunciando anche lo sconto ufficiale natalizio: anche in Italia?

Sony ha lanciato una nuova pubblicità di PS5 che rientra nel classico motto "Play has no limits" e riprende alcune tematiche e visioni ormai diventate tradizionali per quanto riguarda la promozione e comunicazione della compagnia, sfruttando l'occasione per annunciare anche lo sconto ufficiale natalizio per il mercato USA.

Anche in questo caso, alcune normali scene di vita quotidiana urbana si trasformano grazie all'improvviso ingresso in scena dei simboli tipici di PlayStation, che modificano la realtà e trasfigurano tutto in una sorta di grande gioco sociale a cui chiunque può prendere parte.

È, in sostanza, un ribadire il concetto su cui PlayStation ha sempre fondato la propria brand identity: il fatto di rivolgersi a un pubblico più ampio possibile, volendo rappresentare l'aspetto giocoso della vita quotidiana di ognuno.