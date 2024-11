Fortnite come Overwatch 2? Spuntano online informazioni su una nuova modalità

Cosa sappiamo del rumor di Fortnite sulla modalità 5vs5

Una delle fonti in questo caso è ShinaBR (che riporta quanto scoperto da HYPEX). Parliamo di account Twitter estremamente attivo da tanti anni che scandagliano i server di Epic Games alla ricerca di informazioni su quanto è in arrivo in Fortnite. Non si tratta quindi di informazioni ufficiali e non vanno considerate nulla più di un rumor, ma si tratta di fonti affidabili a cui possiamo credere. È comunque possibile che per qualche problema Epic Games decida di rimandare o cancellare la modalità, quindi dovremo attendere informazioni ufficiali.

Ciò detto, ciò che le fonti segnalano è una modalità cinque contro cinque, senza però precisare altri dettagli (ad esempio se le costruzioni saranno permesse). Online questo tipo di modalità sta venendo comparata con giochi "hero shooter" come Overwatch 2. Non è però possibile ora dire se effettivamente la modalità avrà questo tipo di struttura.

Per quanto riguarda la pubblicazione, visto che si parla del Capitolo 6, questa modalità non dovrebbe essere attiva prima di dicembre. Il primo del mese sarà attiva la Stagione 1: probabilmente qualsiasi annuncio ufficiale arriverà non troppo prima di dicembre, se non dopo.

