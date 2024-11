Fortnite: Capitolo 2 Remix si presenta in trailer, con l'isola classica rivista e Snoop Dogg

Epic Games presenta Fortnite: Capitolo 2 Remix, che ci riporta sull'isola classica del secondo capitolo del gioco, in versione remixata e rivisitata e insieme ad alcuni ospiti speciali tra cui spicca Snoop Dogg, oltre a Eminem, Ice Space e altri.

L'isola remixata presenta luoghi e bottini settimanali ispirati alle vari più apprezzate del Capitolo 2, insieme ad alcune grandi icone musicali. In questo ritorno al passato, Snoop D-O-double-G dirige l'Agenzia, l'imperatore del rap Eminem apre un negozio alla Grotta, la principessa dell'hip hop Ice Spice rivendica per sé l'Isola degli squali e, per chiudere in bellezza il remix, una celebrazione e un tributo della leggenda e icona Juice WRLD.

La stagione inizia con un incarico speciale a tempo limitato che ci richiede di entrare in azione appena il Capitolo 2 Remix sarà disponibile e ottenere 140.000 PE da qualsiasi esperienza in Fortnite prima dell'11 novembre alle 6:00 ora italiana per sbloccare il piccone Falce dorata ispirato a Mida.