WhatsApp introduce le Liste personalizzate per le chat

Nel corso degli anni sono state davvero innumerevoli le nuove funzionalità introdotte da WhatsApp, che permettono di migliorare sensibilmente l'esperienza d'uso per l'utente nella vita quotidiana. Pensiamo per esempio alla recente introduzione di Meta AI, l'intelligenza artificiale proprietaria di Meta, che consente di modificare e creare ex novo foto sulla base di input forniti dall'utente, o alle Storie, sulla falsariga di quanto visto in passato su Instagram, che permettono invece di condividere momenti di vita quotidiana con i propri contatti per un periodo fissato di 24 ore. Proprio nelle ultime ore, Meta avrebbe introdotto una nuova importante funzionalità di WhatsApp che potrebbe tornare utilissima per molti utenti: scopriamone insieme tutti i dettagli.

WhatsApp: arrivano le Liste personalizzate Entrando nello specifico, Meta ha recentemente introdotto la possibilità di creare delle vere e proprie categorie personalizzate per le chat, chiamate "Liste". Gli utenti avranno in questo modo la facoltà di suddividere le diverse chat, in modo tale da creare più ordine all'interno della schermata principale. Ciò consentirà dunque di trovare anche facilmente le chat, che potranno essere divise per argomenti o tematiche principali. WhatsApp e le liste personalizzate Gli utenti avranno così modo di creare alcune categorie specifiche, come per esempio "Colleghi", "Famiglia", "Amici" e via dicendo, con la facoltà di aggiungere o eliminare contatti dalle liste personalizzate appena create a propria completa discrezione.