Poi, qualcosa è cambiato, è arrivato Yakuza 0 , un prequel che raccontava le origini di Kiryu e di un altro dei protagonisti più amati della saga, Majima Goro. Da quel momento la popolarità di Yakuza in occidente è in ascesa , tanto che ormai è un piccolo fenomeno, una delle saghe di punta di SEGA. Anche per il suo gusto fuori di testa. Yakuza è infatti una creatura stramba, che vive di estremi: il melodramma da una parte, l'assurdo dall'altra. Spesso riesce a farli convivere in maniera straordinaria.

Una decina di anni fa, la serie di videogiochi Yakuza, che poi cambierà titolo in Like a Dragon per rispettare la nomenclatura giapponese ( Ryu Ga Gotoku, letteralmente, Come un drago ), aveva un modesto successo in occidente. Nonostante contasse su una nicchia di appassionati molto fedele, era difficile entrare nelle avventure di Kazuma Kiryu, dal momento che la saga era già al quinto capitolo e le relazioni tra i personaggi erano davvero complesse.

Amazon però ha dimostrato di poter accettare sfide difficili e di riuscire a portarle a termine con successo. Fallout (qui la nostra recensione ), per esempio, è stata in grado di catturare lo spirito parodistico della serie di videogiochi senza perdere di identità. Non era così scontato che ci riuscisse. Ce l'avrà fatta anche con Like a Dragon: Yakuza?

Proprio in questo contrasto si instaura un patto tra il videogioco e il giocatore , disposto a innalzare la sospensione dell'incredulità fino alle stelle, e a ingoiare scontri a mani nude contro bestie feroci, cospirazioni nazionali, personaggi che sopportano raffiche di mitra e scazzottate per risolvere faide durate decine di anni. Questo è Yakuza. Anche un grande cineasta come Takashi Miike si è confrontato con un adattamento del videogioco nel 2007, e il suo film, Like a Dragon, pur avendo azzeccato la vena folle del prodotto non è particolarmente riuscito.

Realizzare un adattamento cinematografico che riesca a rendere giustizia a questa serie, con i suoi colpi di testa squisitamente nipponici, pare una sfida impossibile. Molte delle trovate narrative ed estetiche del videogioco, su carta, sembrano difficili da tradurre in carne ed ossa. Lo stesso Kiryu, lo stoico protagonista, funziona alla perfezione perché è un uomo estremamente serio calato in un contesto a volte ridicolo.

Tra Yakuza 0 e Yakuza

La serie TV prende molti elementi da Yakuza 0 e dal primo Yakuza per costruire una storia che racconti contemporaneamente le origini di Kazuma Kiryu e la sua prima, indimenticabile, avventura. Per riuscire in questa impresa che racchiude in sei episodi decine e decine di ore di videogiochi, la narrazione si sposta continuamente dal 1995 al 2005, variando di qualche anno gli eventi raccontati nella saga videoludica. Si eliminano così alcuni degli elementi sociali più interessanti che si intersecavano con la vera storia giapponese di quegli anni, come il boom dell'edilizia dovuto alla bolla economica che poi farà sprofondare il Giappone in un lungo periodo di recessione.

Majima Goro è il personaggio che, più di tutti, è cambiato rispetto al videogioco

Nel segmento ambientato durante il 1995 Kiryu, il suo amico fraterno Nishiki, sua sorella Miho, e Yumi sono quattro orfani ormai irrimediabilmente invischiati con la mafia giapponese. Per salvarsi la vita, infatti, i quattro hanno promesso di servire la famiglia Dojima. Kiryu, in particolare, ha deciso che lo farà combattendo in un club sotterraneo, dove da piccolo aveva visto lottare il Drago di Dojima: un uomo con un enorme drago tatuato sulla schiena. Il ragazzo è cresciuto sognando il suo mito e ora vuole ripercorrerne le tappe. Vuole diventare il combattente numero uno di Kabukicho, il quartiere a luci rosse di Tokyo gestito dalle famiglie mafiose.

Dieci anni dopo, invece, i sogni di gloria del nostro protagonista sono infranti: Kiryu è appena uscito dal carcere. Non sappiamo come ci sia finito, ma gli altri detenuti e gli yakuza con cui ha a che fare lo chiamano con disprezzo oyagoroshi, l'ammazza boss. Una volta tornato a Kamurocho, Kiryu la trova totalmente cambiata: non c'è più quel fervore che la abitava prima, anzi, il quartiere è un campo di battaglia. Le famiglie sono sul piede di guerra dopo la sparizione di una grossa somma di denaro. Nel frattempo Nishiki è arrivato al vertice della famiglia Dojima e, per le strade di Tokyo, un serial killer che si fa chiamare il Diavolo trucida indistintamente mafiosi e civili alla ricerca dei soldi scomparsi.