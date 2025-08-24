0

iOS 26 sblocca la ricarica wireless Qi2 a 25W su iPhone 16, ma non per tutti i modelli

Con l'introduzione di iOS 26 è stato sbloccato, all'interno di alcuni modelli di iPhone 16, la ricarica wireless Qi2 a 25W. Scopriamo tutti i dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   24/08/2025
iOS 26

Con il rilascio di iOS 26, Apple ha introdotto abbastanza sorprendentemente una novità importante per gli utenti della nuova gamma iPhone 16: il supporto alla ricarica wireless Qi2 a 25W anche tramite accessori di terze parti. Una mossa inaspettata, che rende la ricarica senza fili molto più flessibile rispetto al passato.

Fino a oggi, infatti, iPhone 16 e varianti potevano già raggiungere i 25W in ricarica wireless, ma solo utilizzando i caricabatterie ufficiali MagSafe di Apple, abbinati a un adattatore da almeno 30W.

Cosa cambia, ora, con iOS 26

Con iOS 26, invece, sarà possibile sfruttare la stessa velocità anche con caricabatterie compatibili Qi2.2 o Qi2 25W prodotti da marchi come Belkin, Anker e altri partner certificati. Questo significa che gli utenti non saranno più obbligati a investire esclusivamente negli accessori ufficiali, ma potranno scegliere soluzioni più economiche o dal design personalizzato.

Apple potrebbe già dire addio al pulsante Controllo fotocamera con iPhone 18, secondo un leak Apple potrebbe già dire addio al pulsante Controllo fotocamera con iPhone 18, secondo un leak

Belkin, ad esempio, ha già annunciato una nuova gamma di caricabatterie Qi2 da 25W per iPhone 16, promettendo prestazioni identiche a quelle di Apple: dallo 0 al 50% di carica in circa 30 minuti. La scelta di Apple di non riservare questa funzione al futuro iPhone 17, ma di renderla disponibile subito per gli attuali modelli, è stata accolta positivamente dagli utenti, che vedono in questa apertura un segnale di maggiore compatibilità.

#Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
iOS 26 sblocca la ricarica wireless Qi2 a 25W su iPhone 16, ma non per tutti i modelli