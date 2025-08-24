iOS 26 sblocca la ricarica wireless Qi2 a 25W su iPhone 16, ma non per tutti i modelli

Belkin, ad esempio, ha già annunciato una nuova gamma di caricabatterie Qi2 da 25W per iPhone 16, promettendo prestazioni identiche a quelle di Apple: dallo 0 al 50% di carica in circa 30 minuti . La scelta di Apple di non riservare questa funzione al futuro iPhone 17, ma di renderla disponibile subito per gli attuali modelli, è stata accolta positivamente dagli utenti, che vedono in questa apertura un segnale di maggiore compatibilità .

Con iOS 26, invece, sarà possibile sfruttare la stessa velocità anche con caricabatterie compatibili Qi2.2 o Qi2 25W prodotti da marchi come Belkin, Anker e altri partner certificati . Questo significa che gli utenti non saranno più obbligati a investire esclusivamente negli accessori ufficiali , ma potranno scegliere soluzioni più economiche o dal design personalizzato.

Un'eccezione all'interno del catalogo

C'è però un'eccezione. All'interno della serie, il nuovo iPhone 16e non supporta lo standard Qi2 a 25W. Non è chiaro se questa esclusione dipenda da limiti hardware o da una precisa scelta commerciale, ma è probabile che nelle prossime generazioni Apple allarghi la compatibilità anche ai modelli più economici.

iPhone 16e

È interessante notare che l'azienda non ha fatto alcun annuncio ufficiale: la scoperta è arrivata tramite l'ultima beta di iOS 26, che sarà distribuita a tutti gli utenti il mese prossimo, in concomitanza con il lancio degli iPhone 17. Con questa mossa, Apple si mette in diretta concorrenza con Google, che ha appena presentato i Pixel 10, dotati anch'essi di ricarica wireless potenziata.