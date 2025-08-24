iOS 26 sblocca la ricarica wireless Qi2 a 25W su iPhone 16, ma non per tutti i modelli

Con il rilascio di iOS 26, Apple ha introdotto abbastanza sorprendentemente una novità importante per gli utenti della nuova gamma iPhone 16: il supporto alla ricarica wireless Qi2 a 25W anche tramite accessori di terze parti. Una mossa inaspettata, che rende la ricarica senza fili molto più flessibile rispetto al passato.
Fino a oggi, infatti, iPhone 16 e varianti potevano già raggiungere i 25W in ricarica wireless, ma solo utilizzando i caricabatterie ufficiali MagSafe di Apple, abbinati a un adattatore da almeno 30W.
Cosa cambia, ora, con iOS 26
Con iOS 26, invece, sarà possibile sfruttare la stessa velocità anche con caricabatterie compatibili Qi2.2 o Qi2 25W prodotti da marchi come Belkin, Anker e altri partner certificati. Questo significa che gli utenti non saranno più obbligati a investire esclusivamente negli accessori ufficiali, ma potranno scegliere soluzioni più economiche o dal design personalizzato.
Belkin, ad esempio, ha già annunciato una nuova gamma di caricabatterie Qi2 da 25W per iPhone 16, promettendo prestazioni identiche a quelle di Apple: dallo 0 al 50% di carica in circa 30 minuti. La scelta di Apple di non riservare questa funzione al futuro iPhone 17, ma di renderla disponibile subito per gli attuali modelli, è stata accolta positivamente dagli utenti, che vedono in questa apertura un segnale di maggiore compatibilità.
Un'eccezione all'interno del catalogo
C'è però un'eccezione. All'interno della serie, il nuovo iPhone 16e non supporta lo standard Qi2 a 25W. Non è chiaro se questa esclusione dipenda da limiti hardware o da una precisa scelta commerciale, ma è probabile che nelle prossime generazioni Apple allarghi la compatibilità anche ai modelli più economici.
È interessante notare che l'azienda non ha fatto alcun annuncio ufficiale: la scoperta è arrivata tramite l'ultima beta di iOS 26, che sarà distribuita a tutti gli utenti il mese prossimo, in concomitanza con il lancio degli iPhone 17. Con questa mossa, Apple si mette in diretta concorrenza con Google, che ha appena presentato i Pixel 10, dotati anch'essi di ricarica wireless potenziata.