Vivo X300 Ultra sbarca in Europa: un leak svela le specifiche e alcune caratteristiche di uno dei top di gamma del 2026

Vivo è pronta a rafforzare la propria presenza nel mercato europeo con l'arrivo di un nuovo smartphone di fascia ultra-premium. Secondo le ultime indiscrezioni, il Vivo X300 Ultra non solo verrà presentato ufficialmente nel primo trimestre del 2026, ma arriverà anche in Europa, segnando una svolta importante rispetto al passato.

Il suo predecessore, infatti, era rimasto esclusivo del mercato cinese, mentre questa volta una recente certificazione europea lascia pochi dubbi su un lancio globale imminente. A rendere ancora più interessante il quadro ci pensa il noto leaker Digital Chat Station, che ha anticipato diversi dettagli chiave della scheda tecnica. Il profilo che emerge è quello di un vero flagship "a tutto tondo", con un'attenzione particolare al comparto fotografico