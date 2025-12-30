Vivo X300 Ultra sbarca in Europa: un leak svela le specifiche e alcune caratteristiche di uno dei top di gamma del 2026

Vivo è pronta a rafforzare la propria presenza nel mercato europeo con l'arrivo di un nuovo smartphone di fascia ultra-premium. Secondo le ultime indiscrezioni, il Vivo X300 Ultra non solo verrà presentato ufficialmente nel primo trimestre del 2026, ma arriverà anche in Europa, segnando una svolta importante rispetto al passato.
Il suo predecessore, infatti, era rimasto esclusivo del mercato cinese, mentre questa volta una recente certificazione europea lascia pochi dubbi su un lancio globale imminente. A rendere ancora più interessante il quadro ci pensa il noto leaker Digital Chat Station, che ha anticipato diversi dettagli chiave della scheda tecnica. Il profilo che emerge è quello di un vero flagship "a tutto tondo", con un'attenzione particolare al comparto fotografico
Display e design del Vivo X300 Ultra
Il display sarà un BOE LTPO piatto da 6,82 pollici con risoluzione 2K. La tecnologia LTPO permetterà una gestione dinamica del refresh rate, migliorando la fluidità dell'esperienza d'uso e riducendo al contempo i consumi energetici. Una scelta ormai tipica dei top di gamma, ma che conferma le ambizioni del dispositivo.
Dal punto di vista del design, Vivo X300 Ultra adotterà un frame metallico piatto, offrendo un look solido e più sobrio rispetto ad altri flagship. A differenza del Vivo X200 Ultra, scompare il pulsante fisico dedicato alla fotocamera: una decisione che potrebbe dividere gli utenti, ma che contribuisce a rendere il design più pulito ed essenziale.
Il comparto fotografico e il SoC del Vivo X300 Ultra
Il comparto fotografico resterà comunque protagonista assoluto. Il modulo posteriore manterrà un'impostazione simile a quella del modello precedente, ma con una nuova disposizione del sensore periscopico. Le indiscrezioni parlano addirittura di due sensori posteriori da 200 MP, una configurazione pensata per spingere al massimo la qualità fotografica e lo zoom, portando l'esperienza di scatto su smartphone a un livello superiore.
Sotto la scocca troveremo lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chipset di punta di Qualcomm, garanzia di prestazioni elevate in ogni ambito, dal gaming all'intelligenza artificiale. A completare il quadro c'è una batteria al silicio-carbonio che dovrebbe superare i 7.000 mAh, promettendo un'autonomia eccezionale per un dispositivo di questa categoria.