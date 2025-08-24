I content creator che hanno provato Battlefield 6 sono stati davvero pagati migliaia di dollari?

Alcune settimane fa si è diffusa la voce secondo cui Electronic Arts avrebbe pagato migliaia di dollari per assicurarsi la copertura offerta dai content creator che hanno provato Battlefield 6, e lo stesso rumor è stato rilanciato nelle scorse ore.

"I creator che hanno partecipato all'evento Battlefield 6 NEXT hanno ricevuto un compenso minimo di 10.000 dollari per la sola presenza, con un tetto massimo di 300.000 dollari per figure di spicco come TimTheTatMan", ha scritto un leaker.

"Chiunque sia coinvolto attivamente da mesi e stia partecipando regolarmente ai playtest della modalità battle royale sta ricevendo cifre molto elevate. Activision, invece, non ha adottato lo stesso approccio per Black Ops 7, limitandosi finora a coprire le spese di viaggio."

"Bisogna quindi prestare molta attenzione a chi sta alimentando l'hype per questo gioco e a ciò che potrebbe guadagnarci", ha concluso Hope, lasciando passare un messaggio ben preciso.