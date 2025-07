Per Battlefield 6, Electronic Arts sta spendendo milioni di dollari in influencer e content creator

Stando a quanto appreso dalla testata Insider Gaming di Tom Henderson, solitamente attendibilissima nei suoi report, Electronica Arts ha investito molti milioni di dollari in influencer e content creator , che saranno parte attiva della campagna marketing di Battlefield 6 . EA si sarebbe rivolta direttamente ad alcuni di loro e avrebbe contattato diverse agenzie per poterli scritturare, così che parlino bene del gioco e lo mostrino al loro pubblico.

Come dubitare di loro?

Per molti creator, la presentazione di Battlefield 6 include un viaggio tutto pagato a Los Angeles (un'eventualità non insolita per eventi simili), ma anche "somme di denaro considerevoli", hanno svelato le fonti di Insider Gaming.

All'interno di un pacchetto unico, ai creator sono stati offerti fondi per coprire l'evento di presentazione di Battlefield 6, con l'obbligo di pubblicare una quantità prestabilita di contenuti per la Beta del gioco, prevista per agosto.

Una fonte, che ha voluto rimanere anonima in quanto non autorizzata a parlare pubblicamente dell'accordo a causa di un NDA (accordo di non divulgazione), ha dichiarato che si tratta della "più grande somma di denaro che abbia mai visto per un accordo di sponsorizzazione".

L'evento di presentazione di Battlefield 6, in stile "CODNext", è previsto per il prossimo 31 luglio. Electronic Arts sembra aver fatto le cose in grande per il nuovo gioco di DICE, dopo il passo falso di Battlefield 2042. Attualmente ci sono quattro studi che lavorano sul gioco e sulla serie: DICE, Ripple Effect, Motive Studios e Criterion. I costi di sviluppo avrebbero raggiunto circa 400 milioni di dollari, un budget destinato ad aumentare in modo significativo dopo l'attuazione del piano marketing.