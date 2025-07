Sony Group Corporation e Bandai Namco Holdings hanno firmato un accordo di alleanza strategica

Sony Group Corporation e Bandai Namco Holding s hanno firmato un accordo di alleanza strategica mirato a rafforzare il coinvolgimento dei fan di anime e manga . L'accordo prevede anche l'acquisizione da parte di Sony di 16 milioni di azioni di Bandai Namco per 68 miliardi di yen, diventando così un azionista con circa il 2,5% delle azioni totali emesse di Bandai Namco, come annunciato dalle due società.

Un accordo importante

Il comunicato ufficiale spiega nel dettaglio l'obiettivo dell'accordo: "Attraverso questa alleanza commerciale e l'investimento di Sony in Bandai Namco, in quanto due delle principali aziende di intrattenimento giapponesi, Bandai Namco e Sony si concentreranno sull'espansione della comunità globale di fan delle loro proprietà intellettuali, come anime e manga e sul rafforzamento del coinvolgimento, in particolare nel settore degli anime, dove si prevede una rapida crescita del mercato. Unendo le loro forze, le due aziende puntano a creare nuove esperienze coinvolgenti ed emozionanti per i fan e, grazie a questi sforzi, massimizzare il valore delle loro proprietà intellettuali."

I loghi delle due compagnie

Viene quindi ricordato che "Bandai Namco e Sony hanno storicamente collaborato su vari progetti nei settori dei videogiochi, anime e musica, e intendono ora estendere tale collaborazione a un ambito più ampio. Le due società prevedono di attuare iniziative che includano l'espansione di opere, prodotti e servizi basati su IP sviluppate da Bandai Namco, sfruttando i punti di forza di Sony in ambiti come la produzione e distribuzione di anime e altri contenuti video, nonché nel merchandising.

È inoltre previsto un confronto approfondito sullo sviluppo congiunto e la promozione di IP come anime e manga, oltre alla pianificazione e collaborazione tecnica per esperienze di intrattenimento interattivo. Le due società intendono inoltre esplorare opportunità per supportare i creatori, sviluppando e gestendo congiuntamente tecnologie e servizi legati all'intrattenimento, oltre a realizzare investimenti e alleanze commerciali congiunte nel campo del coinvolgimento dei fan."