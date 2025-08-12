Gundam ed Elden Ring Nightreign fanno volare i risultati finanziari di Bandai Namco

Bandai Namco ha pubblicato i suoi risultati finanziari relativi al primo trimestre del 2026, svelando dei numeri da record, con un fatturato netto complessivo in aumento del 7,1% e un utile operativo in crescita del 17,9% su base annua. La crescita è dovuta in buona parte all'aumento delle vendite dei prodotti legati a Gundam , ma anche al successo di Eldcn Ring Nightreign di FromSoftware.

I numeri

Per i primi tre mesi dell'anno fiscale che si concluderà il 31 marzo 2026 il fatturato netto è stato di 300 miliardi di ¥ (2 miliardi di euro circa), in aumento del 7,1% su base annua, per un utile operativo di 51,9 miliardi di ¥ (390 milioni di euro circa), in aumento del 17,9% su base annua e un utile ordinario di 54,6 miliardi di ¥ (369 milioni di euro circa), in aumento dell'11,4% su base annua.

Stando al report, la divisione Digitale di Bandai Namco (che si occupa di videogiochi) ha registrato un aumento delle vendite dell'1,3% su base annua, passando da 106 miliardi di ¥ (716 milioni di euro) a 108 miliardi di ¥ (730 milioni di euro) nel primo trimestre del 2026, mentre l'utile del segmento è cresciuto del 47,7%, da 14,7 miliardi di ¥ (99 milioni di euro) a 21,7 miliardi di ¥ (147 milioni di euro).

Come accennato, questo primo trimestre da record di Bandai Namco è in parte dovuto al successo del franchise di Mobile Suit Gundam, che ha registrato un'enorme crescita delle vendite dell'81,2% su base annua, "grazie a iniziative trasversali al gruppo" in vista del 50° anniversario del franchise nel 2029, rendendolo la proprietà intellettuale più venduta dell'azienda nel primo trimestre del 2026, seguita da One Piece (che ha registrato un lieve calo dell'1,5% su base annua). Nel suo report, Bandai Namco nota anche che il gioco per dispositivi mobili SD Gundam G Generation Eternal, uscito il 16 aprile, ha avuto "un solido lancio".

Anche Elden Ring Nightreign, uscito il 30 maggio è andato bene nell'ultimo trimestre. Sebbene Bandai Namco non abbia confermato esattamente quante unità di Nightreign siano state vendute nel suo primo trimestre, ha confermato che finora sono state spedite oltre cinque milioni di unità.

Complessivamente, il segmento dei giochi per console domestiche dell'azienda ha venduto 10,8 milioni di unità, con 15 nuovi titoli (33 se si includono le versioni localizzate) rilasciati in questo trimestre. Secondo Bandai Namco, le vendite di nuovi giochi sono ammontate a 4,62 milioni di unità, mentre quelle di titoli di catalogo costituiscono ai restanti 6,13 milioni di unità.