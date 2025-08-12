Rockstar Games e Remedy stanno collaborando per Max Payne 1 & 2 Remake

I lavori su Max Payne 1 & 2 Remake procedono bene, stando a quanto dichiarato da Remedy nel suo report finanziario relativo alla prima metà del 2025, lo stesso in cui ha parlato dei pessimi risultati di FBC: Firebreak . È stato anche svelato che Rockstar Games e Remedy Entertainment stanno collaborando per la realizzazione del pacchetto, anche se non è stato detto in che termini.

Pochi dettagli

I Max Payne sono stati i giochi che hanno dato notorietà a Remedy. Si tratta di sparatutto in terza persona diventati iconici grazie all'implementazione del bullet-time in combattimento. Era l'epoca in cui il film The Matrix infuriava nei cinema e vedere un videogioco riuscire a fare qualcosa di simile eccitò non poco l'ambiente.

Max Payne 3 fu sviluppato da Rockstar Games, che nel frattempo aveva acquistato la serie. Fu considerato un flop, nonostante le vendite avessero superato i 5 milioni di copie. Di Max Payne 1 & 2 Remake si parla dal 2023, con il gioco che è entrato in piena produzione nel 2024.

Nel report finanziario di Remedy relativo al semestre "gennaio-giugno 2025", è stato detto su Max Payne 1 & 2 Remake: "Il progetto del remake di Max Payne 1 & 2 continua a progredire e rimane in piena produzione. Nel secondo trimestre, il team ha consolidato il solido slancio di inizio anno. La collaborazione con Rockstar Games rimane stretta e produttiva, garantendo l'allineamento mentre il progetto avanza verso la sua prossima fase importante."

I dettagli sul gioco sono ancora scarsi, ma visto che continua a essere citato da Remedy nei suoi report, non c'è da dubitare che sia vivo e vegeto.