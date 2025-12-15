0

La serie Tales of compie trent'anni e il producer manda un messaggio ai fan

In occasione del trentesimo anniversario della serie Tales of, il producer Yusuke Tomizawa ha mandato un messaggio ai numerosi fan di questo franchise.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   15/12/2025
Yusuke Tomizawa

Yusuke Tomizawa, producer di Tales of, ha mandato un messaggio ai fan della serie, che oggi compie trent'anni: il primo gioco del franchise, Tales of Phantasia, è stato infatti pubblicato il 15 dicembre del 1995.

"Vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine nei confronti di tutti gli appassionati del mondo che hanno continuato a supportare la serie", ha detto Tomizawa nel video pubblicato da Bandai Namco.

"Fin da dicembre 2024 abbiamo cominciato a organizzare iniziative in anticipo rispetto al trentesimo anniversario, che cominciata ufficialmente nella giornata di oggi, e vogliamo fare in modo che quest'anno sia ricco di entusiasmo e novità."

Tales of Berseria Remastered è stato annunciato con data di uscita, piattaforme, prezzo e contenuti Tales of Berseria Remastered è stato annunciato con data di uscita, piattaforme, prezzo e contenuti

"Come parte delle celebrazioni vorremmo presentare la key visual commemorativa creata da Ufotable, che abbiamo rivelato di recente: un'illustrazione creata sulla base del tema 'step back into the story', che è anche il concetto di questo anniversario."

Nuove remaster in arrivo

Tempo fa Bandai Namco ha spiegato che avrebbe rimasterizzato i migliori episodi della serie Tales, e Tomizawa ha riconfermato questo impegno: "Continueremo a portare avanti il progetto delle remaster con l'obiettivo di realizzare il maggior numero di riedizioni possibile e il più velocemente possibile."

Il producer ha infine fatto riferimento alle capacità tecniche delle piattaforme di attuale generazione e di come abbiano allungato le tempistiche di sviluppo, ma ha confermato che il team sta lavorando anche a nuovi episodi e non solo alle rimasterizzazioni.

#Bandai Namco
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
La serie Tales of compie trent'anni e il producer manda un messaggio ai fan