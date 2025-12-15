La serie Tales of compie trent'anni e il producer manda un messaggio ai fan

"Come parte delle celebrazioni vorremmo presentare la key visual commemorativa creata da Ufotable , che abbiamo rivelato di recente: un'illustrazione creata sulla base del tema 'step back into the story', che è anche il concetto di questo anniversario."

Tales of Berseria Remastered è stato annunciato con data di uscita, piattaforme, prezzo e contenuti

"Fin da dicembre 2024 abbiamo cominciato a organizzare iniziative in anticipo rispetto al trentesimo anniversario, che cominciata ufficialmente nella giornata di oggi, e vogliamo fare in modo che quest'anno sia ricco di entusiasmo e novità ."

"Vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine nei confronti di tutti gli appassionati del mondo che hanno continuato a supportare la serie", ha detto Tomizawa nel video pubblicato da Bandai Namco.

Yusuke Tomizawa, producer di Tales of , ha mandato un messaggio ai fan della serie, che oggi compie trent'anni : il primo gioco del franchise, Tales of Phantasia, è stato infatti pubblicato il 15 dicembre del 1995.

Nuove remaster in arrivo

Tempo fa Bandai Namco ha spiegato che avrebbe rimasterizzato i migliori episodi della serie Tales, e Tomizawa ha riconfermato questo impegno: "Continueremo a portare avanti il progetto delle remaster con l'obiettivo di realizzare il maggior numero di riedizioni possibile e il più velocemente possibile."

Il producer ha infine fatto riferimento alle capacità tecniche delle piattaforme di attuale generazione e di come abbiano allungato le tempistiche di sviluppo, ma ha confermato che il team sta lavorando anche a nuovi episodi e non solo alle rimasterizzazioni.