I ricavi della serie Mobile Suit Gundam sono cresciuti enormemente, per la gioia di Bandai Namco

Bandai Namco ha recentemente annunciato i risultati finanziari per la prima metà dell'anno fiscale che si concluderà a marzo 2026, dividendo i ricavi per proprietà intellettuali. Tra queste, quella Mobile Suit Gundam ha fatto registrare una crescita enorme. Secondo quanto riportato da Otaku Soken, i ricavi totali degli ultimi sei mesi, circa 826 milioni di dollari, sono vicini al totale dell'intero 2024, pari a 997 milioni di dollari. Questo pone Gundam molto avanti rispetto ad altre proprietà intellettuali di punta dell'azienda, come Dragon Ball e One Piece.
Gundam continua a volare
È interessante notare che Bandai Namco ha rivisto al rialzo le stime annuali del franchise Gundam, alla luce dei risultati ben superiori alle attese. L'azienda ora prevede ricavi annuali di circa 1,5 miliardi di dollari, con un incremento di oltre il 40% rispetto alla stima originale.
Bandai Namco attribuisce questa crescita alle ottime performance dei giocattoli di fascia alta, come i Gunpla e le statue da collezione, alla positiva accoglienza del nuovo anime Mobile Suit Gundam GquuuuuuX e al successo del Gundam Next Future Pavilion, presentato all'Expo di Osaka 2025. Secondo l'azienda, la "sinergia" generata da questi progetti ha trainato le vendite di prodotti e servizi correlati.
Va menzionato anche SD Gundam G Generation Eternal, un nuovo gioco mobile uscito ad aprile, che ha riscosso un enorme successo: i ricavi globali hanno superato i 200 milioni di dollari nei primi cinque mesi dal lancio.