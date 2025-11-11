I ricavi della serie Mobile Suit Gundam sono cresciuti enormemente, per la gioia di Bandai Namco

Bandai Namco ha recentemente annunciato i risultati finanziari per la prima metà dell'anno fiscale che si concluderà a marzo 2026, dividendo i ricavi per proprietà intellettuali. Tra queste, quella Mobile Suit Gundam ha fatto registrare una crescita enorme. Secondo quanto riportato da Otaku Soken, i ricavi totali degli ultimi sei mesi, circa 826 milioni di dollari, sono vicini al totale dell'intero 2024, pari a 997 milioni di dollari. Questo pone Gundam molto avanti rispetto ad altre proprietà intellettuali di punta dell'azienda, come Dragon Ball e One Piece.